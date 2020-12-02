Специализация: Дизайн сайтов, Сайты "под ключ", Логотипы и т.д.
Опыт работы: 3 года
Дизайн сайта от 6 000 руб.
Сайт "под ключ" от 8 000руб.
Логотип от 1 000 руб. (два варианта)
Стоимость часа работы — 700 руб
Стоимость месяца работы — 40000 руб
Делаю качественные, креативные Дизайны сайтов.
Работаю на максимальный результат, все что зависит от меня, сделаю!!!
Работаю только по предоплате от 30% и с приемлемым тз.
Принимаю оплату WebMoney, Яндекс Деньги, БП.
Контакты:
ICQ: 641767951
Skype: rezhesser
e-mail: [email protected]
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Портфолио
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