Специализация: Дизайн сайтов, Сайты "под ключ", Логотипы и т.д.

Опыт работы: 3 года

Дизайн сайта от 6 000 руб.

Сайт "под ключ" от 8 000руб.

Логотип от 1 000 руб. (два варианта)

Стоимость часа работы — 700 руб

Стоимость месяца работы — 40000 руб

Делаю качественные, креативные Дизайны сайтов.

Работаю на максимальный результат, все что зависит от меня, сделаю!!!

Работаю только по предоплате от 30% и с приемлемым тз.

Принимаю оплату WebMoney, Яндекс Деньги, БП.

Контакты:

ICQ: 641767951

Skype: rezhesser

e-mail: [email protected]