rezina

Эльдар rezina

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Оформление группы ВКонтакте.

    Добрый день, надо оформить группу в контакте. Простенько без излишеств. Будет 4 меня услуги, портфолио, цена и способ оплаты, сделать заказ. Пишите в личку, цену и срок выполнения. ЕЩЁ РАЗ ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Тексты на сайт

    Доброго времени суток, на сайт http://www.mister-elektrik.ru/ надо написать тексты по всем видам услуг, которые там представлены. Задание облегчается тем, что есть планы текстов. Называйте ваши цены господа и сроки выполнения работ. Оплата на ваш вкус, ...

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    14 лет назад