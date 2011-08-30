Добрый день, надо оформить группу в контакте. Простенько без излишеств. Будет 4 меня услуги, портфолио, цена и способ оплаты, сделать заказ. Пишите в личку, цену и срок выполнения. ЕЩЁ РАЗ ...
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Закрыт
14 лет назад
Добрый день, надо оформить группу в контакте. Простенько без излишеств. Будет 4 меня услуги, портфолио, цена и способ оплаты, сделать заказ. Пишите в личку, цену и срок выполнения. ЕЩЁ РАЗ ...
Доброго времени суток, на сайт http://www.mister-elektrik.ru/ надо написать тексты по всем видам услуг, которые там представлены. Задание облегчается тем, что есть планы текстов. Называйте ваши цены господа и сроки выполнения работ. Оплата на ваш вкус, ...