Доброго времени суток, на сайт http://www.mister-elektrik.ru/ надо написать тексты по всем видам услуг, которые там представлены. Задание облегчается тем, что есть планы текстов. Называйте ваши цены господа и сроки выполнения работ. Оплата на ваш вкус, ...