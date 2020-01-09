Добрый день! Меня зовут Фаина и я рада предложить Вам свои услуги по веб разработке.
Что я умею:
- Веб-дизайн (разработаю индивидуальный дизайн для Вашей компании, который будет интуитивно понятен Вашей целевой аудитории);
- Верстка (сделаю сайт не только красивым и функциональным, но и хорошо отображаемым на всех устройствах)
- Сео продвижение (для привлечения Вашей целевой аудитории)
Что я предлагаю:
- Landing-page (одностраничные продающие сайты. Тренд современности - быстро, качественно, недорого)
- Многостраничные сайты (если Ваша компания занимается несколькими направлениями - это отличное решение)
- Сайты на системе управления WordPress (самая популярная в мире система управления. С ее помощью Вы сможете легко управлять своим сайтом и видоизменять его).
В итоге, у Вас будет сайт который решит основные бизнес-задачи: повышение имиджа компании и лояльности клиентов, а главное увеличение продаж.
Звоните, пишите, буду рада сотрудничеству!
Мои контакты:
E-mail: [email protected]
Телефон, Whatsapp и Telegram: +37129783650
Skype: +37129783650