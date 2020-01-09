Профессиональная разработка уникальных и современных сайтов.

Добрый день! Меня зовут Фаина и я рада предложить Вам свои услуги по веб разработке.

Что я умею:

- Веб-дизайн (разработаю индивидуальный дизайн для Вашей компании, который будет интуитивно понятен Вашей целевой аудитории);

- Верстка (сделаю сайт не только красивым и функциональным, но и хорошо отображаемым на всех устройствах)

- Сео продвижение (для привлечения Вашей целевой аудитории)

Что я предлагаю:

- Landing-page (одностраничные продающие сайты. Тренд современности - быстро, качественно, недорого)

- Многостраничные сайты (если Ваша компания занимается несколькими направлениями - это отличное решение)

- Сайты на системе управления WordPress (самая популярная в мире система управления. С ее помощью Вы сможете легко управлять своим сайтом и видоизменять его).

В итоге, у Вас будет сайт который решит основные бизнес-задачи: повышение имиджа компании и лояльности клиентов, а главное увеличение продаж.

Звоните, пишите, буду рада сотрудничеству!

Мои контакты:

E-mail: [email protected]

Телефон, Whatsapp и Telegram: +37129783650

Skype: +37129783650