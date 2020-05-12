Юридическая консультация; помощь в составлении документов; преподаватель по специальности "Юриспруденция".

Добрый день, меня зовут Дарья.

По образованию я юрист (специальность - 40.04.01 «Юриспруденция», специализация "Международное право").

Имею опыт осуществления научно-преподавательской и методической деятельности, а именно:

- организация и проведение учебной и учебно-методической работы по всем видам занятий;

- участие в научно-исследовательской работе кафедры, в т.ч. публикация статей и монографий;

- разработка методических пособий по видам проводимых занятий и учебной работы;

- переработка рабочих программ и тематических планов;- организация и планирование методического обеспечения учебных занятий;

- разработка планов, наглядных материалов, планов-конспектов семинарских и практических занятий и пр.;

- разработка презентационных материалов по дисциплине;

-участие в рамках тематики направлений исследований кафедры (в семинарах, совещаниях, конференциях и иных мероприятиях образовательного учреждения).

С июня по август 2017 года являлась стажёром правового департамента ЕЭК.

В мои должностные обязанности входило:- участие в судебных процессах;

- поиск, анализ и сравнение иностранных и национальных нормативно-правовых актов;

- помощь в ведении работы канцелярии и т.п.

С сентября 2012 по июль 2014 года являлась консультантом юридической клиники «Adiutorium».

В мои обязанности входило:

-консультирование граждан;

- помощь в составлении процессуальных документов.