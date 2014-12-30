tsink

Александр tsink

 
49 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$270
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Набор контента учебной программы

    $270

    Набор контента учебной программы (лекций, вопросов) под существующий учебный план, для дисциплин:   Маркетинг https://cloud.mail.ru/public/4a6m/2yVhS74pK 1. Представленный учебный план, состоит из нескольких модулей, содержащих определенные темы (дисциплины). Указанные темы должны быть разбиты на ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Набор контента учебной программы

    $270

    Набор контента учебной программы (лекций, вопросов) под существующий учебный план, для дисциплин:   Маркетинг, реклама, связи с общественностью: специалист деловых коммуникаций (учебный план – https://cloud.mail.ru/public/3RxS/3ZRVyNGrL) 1. Представленный учебный план, состоит из нескольких модулей, содержащих определенные ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Набор контента учебной программы (лекций, вопросов)

    $270

    Набор контента учебной программы (лекций, вопросов) под существующий учебный план, для дисциплин: Маркетинг и основы PR. https://cloud.mail.ru/public/32ae/4mDtS4tyGМаркетинг, реклама, связи с общественностью: специалист деловых коммуникаций. https://cloud.mail.ru/public/3RxS/3ZRVyNGrLМаркетинг. https://cloud.mail.ru/public/4a6m/2yVhS74pK1. Представленный учебный план, состоит из нескольких модулей, содержащих определенные ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Набор контента учебной программы (лекций, вопросов)

    $270

    Задание: Набор контента учебной программы (лекций, вопросов) под существующий учебный план, для дисциплин: 1. "Управление продажами"    Учебный план: cloud.mail.ru/public/4Kcw...  2. "Управление денежными потоками организации: учет, отчетность, анализ, планирование "  ...

    Уроки и Репетиторство5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка учебного курса ДПО

    $270

    Разработать учебно-методическую программу под существующий учебный план "Осуществление, контроль и управление закупками" УМК должен включать в себя цели, планируемые результаты обучения, календарный график, рабочие программы дисциплин, характеристику профессиональных компетенций, формирование фонда оценочных средств и сами ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработка учебного курса ДПО

    $266

    Разработка учебно-методических программ под существующие учебные планы, для следующих дисциплин:  4.Управление продажами  5.Управление персоналом и кадровое делопроизводство   6.Кадровое делопроизводство   7.Кадровый менеджмент   8.Логистика на транспорте  9.Осуществление, контроль и ...

    Уроки и Репетиторство5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо настроить на сайте комментарии hypercomments

    Проблема следующая: на сайте с wordpress стоят комменты от hypercomments.   Проблема в том , что на некоторых страницах построенных с помощью визуального редактора и имеющих нестандартный тип   при выводе краткого описания постов не ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработать дизайн лендинга

    $55

    Необходимо сделать дизайн лендинга размером 5 экранов. Тема лендинга - заказ строительной техники. Мокап с готовыми текстами предоставлю только кандидату. Срок до вечера вторника. В дальнейшем возможно ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

VSLF
54 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$270
10 баллов
5 лет назад
Набор контента учебной программы
Позитивный и внимательный заказчик, который держит свое слово. Л.В
Работа выполнена с небольшой задержкой по объективной причине. Необходимые правки были сделаны. Исполнитель всегда был на связи.
Ответный отзыв
ria_andreeva1993
Дарья 
32 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$270
10 баллов
5 лет назад
Разработка учебного курса ДПО
Задача была поставлена четко и понятно. Заказчик всегда был на связи. Оплата произведена в срок. Сотрудничеством довольна.
Работа сделана в срок, в полном объеме, точно по поставленному заданию.
Ответный отзыв
Alesya777
Алеся 
33 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
$270
10 баллов
5 лет назад
Набор контента учебной программы
Очень хороший и добросовестный заказчик! Спасибо!)
Отличная работа! Это лучшая работа из нескольких подобных, заказанных мною в разных местах и у разных исполнителей. Мелкие замечания исправлены быстро. Исполнитель всегда на связи.
Ответный отзыв