Набор контента учебной программы (лекций, вопросов) под существующий учебный план, для дисциплин: Маркетинг https://cloud.mail.ru/public/4a6m/2yVhS74pK 1. Представленный учебный план, состоит из нескольких модулей, содержащих определенные темы (дисциплины). Указанные темы должны быть разбиты на ...
- $270Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен5 лет назад
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Набор контента учебной программы (лекций, вопросов) под существующий учебный план, для дисциплин: Маркетинг, реклама, связи с общественностью: специалист деловых коммуникаций (учебный план – https://cloud.mail.ru/public/3RxS/3ZRVyNGrL) 1. Представленный учебный план, состоит из нескольких модулей, содержащих определенные ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен4 года назад
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Набор контента учебной программы (лекций, вопросов) под существующий учебный план, для дисциплин: Маркетинг и основы PR. https://cloud.mail.ru/public/32ae/4mDtS4tyGМаркетинг, реклама, связи с общественностью: специалист деловых коммуникаций. https://cloud.mail.ru/public/3RxS/3ZRVyNGrLМаркетинг. https://cloud.mail.ru/public/4a6m/2yVhS74pK1. Представленный учебный план, состоит из нескольких модулей, содержащих определенные ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт5 лет назад
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Задание: Набор контента учебной программы (лекций, вопросов) под существующий учебный план, для дисциплин: 1. "Управление продажами" Учебный план: cloud.mail.ru/public/4Kcw... 2. "Управление денежными потоками организации: учет, отчетность, анализ, планирование " ...Уроки и Репетиторство5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $270
Разработать учебно-методическую программу под существующий учебный план "Осуществление, контроль и управление закупками" УМК должен включать в себя цели, планируемые результаты обучения, календарный график, рабочие программы дисциплин, характеристику профессиональных компетенций, формирование фонда оценочных средств и сами ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $266
Разработка учебно-методических программ под существующие учебные планы, для следующих дисциплин: 4.Управление продажами 5.Управление персоналом и кадровое делопроизводство 6.Кадровое делопроизводство 7.Кадровый менеджмент 8.Логистика на транспорте 9.Осуществление, контроль и ...Уроки и Репетиторство5 заявокЗакрыт5 лет назад
Проблема следующая: на сайте с wordpress стоят комменты от hypercomments. Проблема в том , что на некоторых страницах построенных с помощью визуального редактора и имеющих нестандартный тип при выводе краткого описания постов не ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $55
Необходимо сделать дизайн лендинга размером 5 экранов. Тема лендинга - заказ строительной техники. Мокап с готовыми текстами предоставлю только кандидату. Срок до вечера вторника. В дальнейшем возможно ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад