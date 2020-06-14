Задание: Набор контента учебной программы (лекций, вопросов) под существующий учебный план, для дисциплин:

1. "Управление продажами"

Учебный план: cloud.mail.ru/public/4Kcw...

2. "Управление денежными потоками организации: учет, отчетность, анализ, планирование "

Учебный план: https://cloud.mail.ru/public/3A4o/3zs65Zqnh

1. Представленный учебный план, состоит из нескольких модулей, содержащих определенные темы (дисциплины). Указанные темы должны быть разбиты на логические подтемы (лекции) и уже для них должен быть набран контент;

2. Каждая лекция состоит из:

а) контента (возможно использование как авторского контента, так и материалов из ЭБС IPRBooks*, доступ к которой предоставлю);

б) гиперссылки на источник, если он из ЭБС, включающий в себя наименование издания и номер страницы;

в) не менее 2 вопросов в тестовой форме (вопрос и не менее 3 ответов с выделением верного), причем вопросы должны быть рассмотрены в лекции ранее;

3. К каждой теме, в которой указана практическая и самостоятельная работа, необходимо задание на практику и 3-5 вопросов с правильными и неправильными ответами, правильный выделить. Задание на практику – это постановка задачи для изучения доп. литературы по контенту лекций. Задание необходимо ставить максимально конкретно, с указанием литературы (с ссылками на ЭБС) в которой есть ответы.

5. К каждому модулю(дисциплине) список основной и дополнительной литературы со ссылками на источник в ЭБС.

6. Необходимо подобрать видео и/или презентации не защищенные авторскими правами или имеющие лицензию Creative Commons допускающее коммерческое использование. Презентации не обязательно должны покрывать весь объем материала, но должны быть выдержаны в единой стилистике.

7.4. Перед окончательной сдачей работы Исполнитель предоставляет Заказчику обязательство об отказе (отсутствии) интеллектуальных прав у наго на курс:

"..... на права по составленной программе не претендую. Получатель такой-то в полном объеме может пользоваться, распоряжаться и передавать программу третьим лицам.»

Документ должен быть изложен на бумаге, с указание персональных данных Исполнителя, скреплен его подписью и предоставлен Заказчику в электронном сканированном виде.

*Допускается подбор контента из других ЭБС, но в таком случае список используемой литературы все равно должен формироваться на основе ЭБС IPRBooks.

Объем лекций – 284 часа, согласно учебного плана

Срок выполнения работы 14.06.20