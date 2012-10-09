ringo

Алексей Рыскин ringo

 
41 годРоссия/Самара
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • PHP программист

    Требуется опытный PHP программист на постоянной основе на 2-4 часа ежедневно по ставке $10/час. Для доработки проекта http://samara-photo.ru (php, mysql, smarty, самопис).

    PHPMySQL
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка сайта

    Требуется небольшая доработка существующего сайта (PHP, MySQL, Smarty). http://tinyurl.com/bqepv8g В связи с тем, что CMS самописаня и мало кто может предвидеть сколько займет выполнение каждого задания, то оплату предлагаю почасовую. Жду предложений. Пример: - Сделать чтобы новые фотогафии записывались ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Вход и регистрация через соцсети

    Нужно для сайта http://goo.gl/1ju8u модернизировать вход и регистрацию для соцсетей, а также возможность присоединить аккаунт соцсетей для текущих пользователей. PHP, MySQL, Smarty, свой движок. Интересует цена и сроки. Понятно, что без когда сложно сказать, но нужны ориентиры.

    PHPMySQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Iphone-приложение

    Нужно написать приложение, которое по сути будет браузром мобильного приложения сайта. Видел много таких приложений, например Basecamp официально приложение так сделано. Интересует сколько такая работа стоит и есть ли какие ньюансы.

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настроить сервер и установить сайт

    Собственно 2 задачи. 1) Настроить чистый сервер под сайт. Вероятно Webmin поставить. (LAMP) 2) Установить сайт и перенести все файлы. Основной объем файлов в одной папке и может быть около 100 Гб, на сервере свободно 15 Гб, ...

    PHPСайт на PHP
    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Prestashop - модуль "Фотоотчеты"

    Есть магазин на Presta, нужен раздел "Мероприятия". Он представляет собой список фотоальбомов осортированных по дате. Просмотр альбома обычный с использование скрипта like lightbox. Понятия не имею сколько это может стоить, думал задача тривиальная, но не нашел ...

    Prestashop
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Mp3 player (JS)

    samara-night.ru/paprika В левом нижнем углу плеер, он так сделан, что mp3 играет только в IE, а для других браузеров используется WAV, что неприемлемо. Нужно адаптировать с этим дизайном какой-нибудь нормальный плеер, которые играет mp3 ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
SerSm
48 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Настроить сервер и установить сайт
Был рад сотрудничеству!
Все сделал в срок и в бюджет и даже немного больше (не бюджет:)
Ответный отзыв
art-kub
Юрий 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Mp3 player (JS)
Отличный заказчик! Четкая задача и своевременная оплата.
Отлично выполнил и в срок! Буду обращаться снова.
Ответный отзыв