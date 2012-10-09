Требуется опытный PHP программист на постоянной основе на 2-4 часа ежедневно по ставке $10/час. Для доработки проекта http://samara-photo.ru (php, mysql, smarty, самопис).
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется небольшая доработка существующего сайта (PHP, MySQL, Smarty). http://tinyurl.com/bqepv8g В связи с тем, что CMS самописаня и мало кто может предвидеть сколько займет выполнение каждого задания, то оплату предлагаю почасовую. Жду предложений. Пример: - Сделать чтобы новые фотогафии записывались ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно для сайта http://goo.gl/1ju8u модернизировать вход и регистрацию для соцсетей, а также возможность присоединить аккаунт соцсетей для текущих пользователей. PHP, MySQL, Smarty, свой движок. Интересует цена и сроки. Понятно, что без когда сложно сказать, но нужны ориентиры.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно написать приложение, которое по сути будет браузром мобильного приложения сайта. Видел много таких приложений, например Basecamp официально приложение так сделано. Интересует сколько такая работа стоит и есть ли какие ньюансы.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Перенесли сайт на новый сервер, сайт заработал, но к примеру залогинится не получатеся. Полагаю и регистрация не работает и восстановление пароля.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Собственно 2 задачи. 1) Настроить чистый сервер под сайт. Вероятно Webmin поставить. (LAMP) 2) Установить сайт и перенести все файлы. Основной объем файлов в одной папке и может быть около 100 Гб, на сервере свободно 15 Гб, ...Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть магазин на Presta, нужен раздел "Мероприятия". Он представляет собой список фотоальбомов осортированных по дате. Просмотр альбома обычный с использование скрипта like lightbox. Понятия не имею сколько это может стоить, думал задача тривиальная, но не нашел ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
samara-night.ru/paprika В левом нижнем углу плеер, он так сделан, что mp3 играет только в IE, а для других браузеров используется WAV, что неприемлемо. Нужно адаптировать с этим дизайном какой-нибудь нормальный плеер, которые играет mp3 ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад