Корректировка английского через FTP в ПХП коде - он сделан полумашинным переводом - надо довести до ума. Есть русская версия сайта но она не слово- в слово.www.rmxlabs.ru
- $50Переводы25 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Необходимо качественно отдизайнить визитку. Со вкусом и без конфликта с фирменным стилем(цветами). Креативные решения приветствуются. Уровень исполнения не слабже чем здесь( http://www.designcard.ru/zapad_obr1/1/ ). Иллюстратором пользоваться умею неплохо , поэтому обыкновенные стандартные варианты не ...Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $100
Требования: Отличное знание PHP,Flash, профессионализм, художественный вкус. www.rmxlabs.ru 1. Новый баннер на первую страницу(справа) с аннотацией нового продукта - UniKey 2007 2. Создание страниц(1-4)TM-2004,UniKey-2007,RMX Multikey,UTEQ X5 GSM 3. Редизайн и переработка страницы "Цены,доставка,форма заказа" под все продукты, т.е.: а.Вынести ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад
www.rmxlabs.com необходимо перевести на Ангийский язык. Все меню и текст. Грамотно.Переводы1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $1000
Петербург.Разработка охранных GSM систем. Возможен плавающий график работы.Прочеенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
Требуеться создать систему real-time MOTION CAPTURE.(типа Movimento,Vicon) Назначение - тренировки. Ищуться люди увлеченные темой и специалисты по теме. Бюджет нормальный. Система должна базироваться на IEEE1394 камерах + LAN и на большую часть софтварная, но это не окончательный вердикт.Захват,обработка ...3D-графика5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Есть разрезанный макет. Надо доделать, перерисовать меню и подписи,подключить ссылки, поработать над лого и общим дизайном,может что то изменить. подключить textpattern CMS. Подключить RSS новости,форум. http://rmxlabs.com/maket/Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Нужно написать сию фишку для работы со звуковыми IO потоками. Ищеться тот кто УЖЕ умеет этот делать.Системное программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
CMS - Textpattern( http://www.textpattern.ru) Запустил сайт, но чего-то он кривовато у меня отображается... да и выглядит не совсем так как хотелось бы.)) Сейчас я договорился со знакомым дизайнером - он будет делать мне буржуйский вариант (там нужен супердизайн), а ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $250
Нужен модуль работы с портами,(автодетект,таймауты и прочее) через который основная программа будет разговаривать с девайсом. В идеале - выполненный в виде VCL компоненты. Но можно и проще )) Что она будет туда плевать и как слушать - ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт18 лет назад
Маленькая прога со стандартным UI Series 60, должна перехватывать аудио поток с микрофона и пропуская через подгружаемый фильтр(есть написанный алгоритм), вернуть либо в файл,либо в канал связи(realtime). Возможность автозагрузки(резидент). Пробовал собрать сам - слишком слабо шарю ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт18 лет назад