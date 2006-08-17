rmx

Vladimir Janyshev rmx

 
44 годаРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Технический директор

  • Корректировка сайта rmxtech.com

    $50

    Корректировка английского через FTP в ПХП коде - он сделан полумашинным переводом - надо довести до ума. Есть русская версия сайта но она не слово- в слово.www.rmxlabs.ru

    Переводы25 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн визитки

    $100

    Необходимо качественно отдизайнить визитку. Со вкусом и без конфликта с фирменным стилем(цветами). Креативные решения приветствуются. Уровень исполнения не слабже чем здесь( http://www.designcard.ru/zapad_obr1/1/ ). Иллюстратором пользоваться умею неплохо , поэтому обыкновенные стандартные варианты не ...

    Дизайн сайта
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Обновление (расширение)сайта

    $100

    Требования: Отличное знание PHP,Flash, профессионализм, художественный вкус. www.rmxlabs.ru 1. Новый баннер на первую страницу(справа) с аннотацией нового продукта - UniKey 2007 2. Создание страниц(1-4)TM-2004,UniKey-2007,RMX Multikey,UTEQ X5 GSM 3. Редизайн и переработка страницы "Цены,доставка,форма заказа" под все продукты, т.е.: а.Вынести ...

    PHP
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • MOTION CAPTURE

    $2500

    Требуеться создать систему real-time MOTION CAPTURE.(типа Movimento,Vicon) Назначение - тренировки. Ищуться люди увлеченные темой и специалисты по теме. Бюджет нормальный. Система должна базироваться на IEEE1394 камерах + LAN и на большую часть софтварная, но это не окончательный вердикт.Захват,обработка ...

    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание сайта фирмы под CMS Textpattern

    $100

    Есть разрезанный макет. Надо доделать, перерисовать меню и подписи,подключить ссылки, поработать над лого и общим дизайном,может что то изменить. подключить textpattern CMS. Подключить RSS новости,форум. http://rmxlabs.com/maket/

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Поправить сайт под CMS Textpattern

    $50

    CMS - Textpattern( http://www.textpattern.ru) Запустил сайт, но чего-то он кривовато у меня отображается... да и выглядит не совсем так как хотелось бы.)) Сейчас я договорился со знакомым дизайнером - он будет делать мне буржуйский вариант (там нужен супердизайн), а ...

    PHP
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • I/O модуль для программы синзронизации мобильного и ПК

    $250

    Нужен модуль работы с портами,(автодетект,таймауты и прочее) через который основная программа будет разговаривать с девайсом. В идеале - выполненный в виде VCL компоненты. Но можно и проще )) Что она будет туда плевать и как слушать - ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Программка на C++ под Symbian Smartphones

    Маленькая прога со стандартным UI Series 60, должна перехватывать аудио поток с микрофона и пропуская через подгружаемый фильтр(есть написанный алгоритм), вернуть либо в файл,либо в канал связи(realtime). Возможность автозагрузки(резидент). Пробовал собрать сам - слишком слабо шарю ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    18 лет назад