CMS - Textpattern( http://www.textpattern.ru) Запустил сайт, но чего-то он кривовато у меня отображается... да и выглядит не совсем так как хотелось бы.)) Сейчас я договорился со знакомым дизайнером - он будет делать мне буржуйский вариант (там нужен супердизайн), а ...