Требуется написать 15 отзывов! Тематика : электротехника – 5 отзывов, детские товары- 4 отзыва, косметика-4 отзыва, банки-2 отзыва! Все отзывы должны быть уникальными (будут проверяться на уникальность), и написаны от первого лица (описывающего свой опыт), ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется наполнить сайт контентом,позиции много требуется 4-5 исполнителей!Задача:вставить данные с сайта донора(описание)!Берёте название товара ищите через форму поиска на нашем сайте данный товар и добавляете описание! Пишите стоимость за позицию,если указываете часовую оплату будет ...Наполнение сайтов42 заявкиЗакрыт12 лет назад
Приобретем каталог интернет магазина электротоваров и бытовой техники, с описанием и фото, в электронном виде для наполнения сайта!Пишите цену рассмотрим все предложения!Копирайтинг2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Купим каталог отелей по странам мира с описанием и фото в электронном виде!Пишите цену рассмотрим все предложения!Копирайтинг4 заявкиЗакрыт12 лет назад