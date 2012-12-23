Требуется наполнить сайт контентом,позиции много требуется 4-5 исполнителей!Задача:вставить данные с сайта донора(описание)!Берёте название товара ищите через форму поиска на нашем сайте данный товар и добавляете описание! Пишите стоимость за позицию,если указываете часовую оплату будет ...