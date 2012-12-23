roger50

Вячеслав roger50

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • 15 полноценных отзывов

    Требуется написать 15 отзывов! Тематика : электротехника – 5 отзывов, детские товары- 4 отзыва, косметика-4 отзыва, банки-2 отзыва! Все отзывы должны быть уникальными (будут проверяться на уникальность), и написаны от первого лица (описывающего свой опыт), ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение сайта контекстом

    Требуется наполнить сайт контентом,позиции много требуется 4-5 исполнителей!Задача:вставить данные с сайта донора(описание)!Берёте название товара ищите через форму поиска на нашем сайте данный товар и добавляете описание! Пишите стоимость за позицию,если указываете часовую оплату будет ...

    Наполнение сайтов42 заявки
    Закрыт
    12 лет назад