Необходимо перевести инструкции по моделизму, объем большой. В приложении образец, в качестве тестового задания можно перевести любую страничку. При переводе нужно обращать внимание, чтобы не слетало расположение элементов в документе.
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$62
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- $7Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день! Есть история продаж по 2м продуктам за первые 100 дн продаж, запускается новый продукт и нужно построить график-прогноз продаж на 100дн в excel с возможностью выбора предыдущих продукта(ов), на базе которых должен строится ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день Необходимо сверстать письмо, чтобы корректно отображалось в разных браузерах, почтовиках и мобильных устройствах Уточните пожалуйста сколько будет стоить?HTML-верстканет заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сверстать email письмо, обязательно корректное отображение в разных почтовых программах и устройствах, браузерахHTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$62
10 баллов
9 лет назад
Мария, благодарю за заказ! Четкая постановка задач, моментальная оплата и вежливость в общении. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Павел, прекрасный и очень ответственный исполнитель. На связи в любой момент, коммуникации на высоте. Качеством перевода тоже очень довольна. Всем рекомендую.
$20
10 баллов
9 лет назад
Понравилось работать с Марией. Отличный заказчик, приятный в общении, быстрой оплатой. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Виталий все сделал быстро и качественно. Приятное общение. Рекомендую!