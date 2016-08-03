rogmar

Мария rogmar

 
46 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$62
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перевод инструкции по моделизму

    $7

    Необходимо перевести инструкции по моделизму, объем большой. В приложении образец, в качестве тестового задания можно перевести любую страничку. При переводе нужно обращать внимание, чтобы не слетало расположение элементов в документе.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать график/прогноз продаж в Excel

    Добрый день! Есть история продаж по 2м продуктам за первые 100 дн продаж, запускается новый продукт и нужно построить график-прогноз продаж на 100дн в excel с возможностью выбора предыдущих продукта(ов), на базе которых должен строится ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка письма email рассылки

    Добрый день Необходимо сверстать письмо, чтобы корректно отображалось в разных браузерах, почтовиках и мобильных устройствах Уточните пожалуйста сколько будет стоить?

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

hobotation
Павел 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$62
10 баллов
9 лет назад
Перевод инструкции по моделизму
Мария, благодарю за заказ! Четкая постановка задач, моментальная оплата и вежливость в общении. Рекомендую к сотрудничеству.
Павел, прекрасный и очень ответственный исполнитель. На связи в любой момент, коммуникации на высоте. Качеством перевода тоже очень довольна. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
VitalikSV
Виталий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Сверстать письмо email рассылки
Понравилось работать с Марией. Отличный заказчик, приятный в общении, быстрой оплатой. Рекомендую к сотрудничеству!
Виталий все сделал быстро и качественно. Приятное общение. Рекомендую!
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