roman300

Гость roman300

 
45 лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • WEB Программист php, mysql, javascript, HTML

    Необходимо написать клиентский интерфейс. Подержка динамичесских групп, Ограничения прав доступа к различсным частям интерфейса оповещения клиентов по email, SMS Работа с архивом курсов валют. автоматический учет покупок и продаж Автоматический расчет стоимости с динамическими ставками Выставление счетов.

    PHPJavascriptMySQLHTML
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Необходимо написать Робота

    Написать робота для скачивания данных с 2х WEB сайтов (языки: perl, php итд. на выбор). Авторизация по логину и паролю Параметры скачивания должны задаваться. Данные должны поступать в базу mysql. Возобновление закачки при возникновении ошибки. Возможность работы робота по ...

    PHPMySQLPerl
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад