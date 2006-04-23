Написать робота для скачивания данных с 2х WEB сайтов (языки: perl, php итд. на выбор). Авторизация по логину и паролю Параметры скачивания должны задаваться. Данные должны поступать в базу mysql. Возобновление закачки при возникновении ошибки. Возможность работы робота по ...