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Необходим программист mysql, Delphi или C++. Необходимо разработать клиентскую программу Задача программы получать, редактировать, добавлять данные с web сервера (БД mysql + рисунки)Прикладное ПО55 заявокЗакрыт17 лет назад
Написать робота для скачивания данных с 2х WEB сайтов (языки: perl, php итд. на выбор). Авторизация по логину и паролю Параметры скачивания должны задаваться. Данные должны поступать в базу mysql. Возобновление закачки при возникновении ошибки. Возможность работы робота по ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт18 лет назад