roman_chs

Роман Часовских roman_chs

 
26 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Дизайн и верстка - быстро и недорого

Делаю:

  • Дизайн сайтов
  • Верстку
  • Лендинги и интернет-магазины
  • Быстро, качественно и недорого
  • Сложные и легкие работы с всей серьезностью
  • Фотографирую( если потребуется (портфолию смогу показать))

Гарантирую:

  • Быстроту и соблюдение сроков
  • Качественную и приятную работу
  • Своевременность и отзывчивость
  • Умею понимать и слушать заказчика
  • А так же доброжелательное и конструктивное общение

Разговариваю:

  • VK
  • Почта
  • Скайп

Получаю:

  • MasterCard/Visa
  • QIWI
  • Сбербанк, Кукуруза
  • WebMoney
Дизайн сайтаВерстка лендинга
Портфолио