Дизайн и верстка - быстро и недорого
Делаю:
- Дизайн сайтов
- Верстку
- Лендинги и интернет-магазины
- Быстро, качественно и недорого
- Сложные и легкие работы с всей серьезностью
- Фотографирую( если потребуется (портфолию смогу показать))
Гарантирую:
- Быстроту и соблюдение сроков
- Качественную и приятную работу
- Своевременность и отзывчивость
- Умею понимать и слушать заказчика
- А так же доброжелательное и конструктивное общение
Разговариваю:
- VK
- Почта
- Скайп
Получаю:
- MasterCard/Visa
- QIWI
- Сбербанк, Кукуруза
- WebMoney
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Портфолио
- Компьютерный интернет-магазин155 просмотров