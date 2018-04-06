Нужно чтобы заказы в режиме реального времени поступали в Битрикс24 в Сделки. Синхронизировать контакты с Битрикс24. Сколько это будет стоить?
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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безопасных платежей
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Автоматическая смена статусов у лидов и сделок, проверка по отметкам о выполнении. Добавить кнопку Выполнение, открывается новое окно с пунктами и чекбоксами или добавлением файла. На разных статусах/стадиях доступны определенные пункты, которые необходимо отметить. Кнопка ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Есть лого компании и фир стиль, который реализован на новом сайте (который сейчас готовится к запуску). Необходимо: 1) Визитки: 6 человек и 1 общая 2) Папка 3) Блокнот 4) Конверт ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
На сайте используется пакет Xapian, уже не выкладывается в сети. Его нужно брать из проекта. Либо компилировать его из исходников, чтобы завести сайт. Интересует цена и срокиСистемное администрирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$150
10 баллов
7 лет назад
Было приятно работать в месте!
Ответный отзыв
Вся работа была выполнена отлично. Рекомендуем подрядчика!