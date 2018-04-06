roman_nik

Роман roman_nik

 
46 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

west_wanderer
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Сделать дизайн визиток, конвертов, папок и т.п.
Было приятно работать в месте!
Вся работа была выполнена отлично. Рекомендуем подрядчика!
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