romankhaydarov12

Нужно сверстать 5-7 обложек. Для начала сделать базовый шаблон, потом менять только изображения животных под каждую обложку. Подробную задачу вышлю заинтересованным дизайнерам. Пример во вложении
Иллюстрации и Рисунки24 заявки
Закрыт
2 года назад
Нужно сверстать 5-7 обложек. Для начала сделать базовый шаблон, потом менять только изображения животных под каждую обложку. Подробную задачу вышлю заинтересованным дизайнерам. Пример во вложении
Необходимо разработать простую игру в Roblox studio. Все подробности при личной переписке