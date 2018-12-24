[b][i]Что нужно [/i][/b]Сделать по пять промо фотографий (для красного и синего цвета) товара для интернет магазина: [list][*]Заменить надпись powerbank на логотип[*]Из синих powerbank сделать красные[*]Сделать 2 промо картинки, где описываются достоинства товара и его технологии (примеры promo1,promo2,promo3)[/list]