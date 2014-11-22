rostikstar

Есть сырой интернет магазин , нужно добавить разделы новостей и отредактировать несколько блоков.
Веб-программирование6 заявок
Закрыт
9 лет назад
Есть сырой интернет магазин , нужно добавить разделы новостей и отредактировать несколько блоков.
Имеются в наличии графики по разным категориями. Необходимо сделать программу в которой будет присутствовать дерево выбора категории с вложенными вкладками к каждой из которых будет привязанна определенная картинка. Так же важна возможность собственного ...