roy126

Дмитрий roy126

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Веб программист

Верстка сайтов (Bootstrap, flexbox, grid, Адаптация под мобильные устройства).

Разработка приложений для Windows на языке C#.

Знание языков программирования (JavaScript, PHP, C#, Java).

Большой опыт написание SQL запросов на разных баз данных (MySQL, MSSQL, PostgreSQL)

Разработка мобильный приложений (Android, Ios).

Если вы хотите продающий сайт или программу для бизнеса, обращайтесь. Буду рад сотрудничеству. 

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Отзывы заказчиков

NetSkriper
Алексей 
54 года
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$17
10 баллов
6 лет назад
Создать или найти платный шаблон для сайта
Дмитрий выполнил задачу на требуемом уровне. Ровно в срок, без задержек.
Все супер. Приятно иметь дело.
Ответный отзыв
Faithfulll
Вадим 
33 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Верстка 1 страницы на готовом сайте
WordPress
Верстка выполнена с учетом всех требований
Работу оплатил, советую
Ответный отзыв