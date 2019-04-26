Веб программист

Верстка сайтов (Bootstrap, flexbox, grid, Адаптация под мобильные устройства).

Разработка приложений для Windows на языке C#.

Знание языков программирования (JavaScript, PHP, C#, Java).

Большой опыт написание SQL запросов на разных баз данных (MySQL, MSSQL, PostgreSQL)

Разработка мобильный приложений (Android, Ios).

Если вы хотите продающий сайт или программу для бизнеса, обращайтесь. Буду рад сотрудничеству.