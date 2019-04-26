Веб программист
Верстка сайтов (Bootstrap, flexbox, grid, Адаптация под мобильные устройства).
Разработка приложений для Windows на языке C#.
Знание языков программирования (JavaScript, PHP, C#, Java).
Большой опыт написание SQL запросов на разных баз данных (MySQL, MSSQL, PostgreSQL)
Разработка мобильный приложений (Android, Ios).
Если вы хотите продающий сайт или программу для бизнеса, обращайтесь. Буду рад сотрудничеству.
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$17
10 баллов
6 лет назад
Дмитрий выполнил задачу на требуемом уровне. Ровно в срок, без задержек.
Ответный отзыв
Все супер. Приятно иметь дело.
$40
10 баллов
6 лет назад
WordPress
Верстка выполнена с учетом всех требований
Ответный отзыв
Работу оплатил, советую