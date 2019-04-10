Faithfulll

Требуется доработать сайт http://tisun0jf.beget.tech/. Необходимо создать парсер для данного сайта с сайта https://www.eurolab.ua или же с сайта https://doc.ua/. Парсить требуется симптомы, болезни, лекарства, а также чем занимается тот или иной врач (например гинеколог занимается тем-то). ...
Вадим FaithfulllFaithfulll
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте нужно переверстать главную страницу сайта [url=http://aryn.kz/]http://aryn.kz/[/url] По макету в прикрепленном файле, также подключить необходимый функционал. Оплата по факту (без предоплаты), прямым переводом на ЯД, Киви или на карту банка.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10
Всем привет нужно разместить сайт, показать где вносить корректировки в базе данных (раньше работал всегда в mysql)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $60
Здравствуйте, нужно переверстать сайт [url=http://aryn.kz/]http://aryn.kz/[/url] Макеты в ТЗ (ТЗ прикрепил) Изменений по верстке не много, дизайн макетов разрабатывался на основе текущей верстки. Функционал стандартный в рамках движка OpenCart, возможно понадобиться установка модулей (на усмотрение исполнителя) Более подробно с исполнителем ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, нужно данный сайт [url=http://aryn.kz/]http://aryn.kz/[/url] переверстать согласно Техническому Заданию ( ТЗ - прикрепил файл) Также нужно добавить отсутствующий функционал, функционал согласно ТЗ Тут кратное описание, все остальное смотрите в ТЗ: Верстка должна быть полностью адаптирована под большинство современных устройств (телефоны, планшеты, ноутбуки и ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $50
Доброго времени суток. Необходимо сверстать сайт и поставить на wordpress. Подключить CF7 (или схожий плагин формы) Срок: до 7:00 (мск) 29 апреля 2019 Прикрепил макет и пример модального окнаСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте уважаемые дизайнеры, нужно нарисовать доп. страницы к готовому дизайну сайта (есть только главная страница). Также структура доп страниц имеется, нужно оформить элементы под стиль главной страницы. Вот список доп страниц которые нужно нарисовать: 1) Карточка ...Завершен5 лет назад
- $50
Здравствуйте, нужно внести правок по сайту [url=http://vista-rattan.garcom.kz/]http://vista-rattan.garcom.kz[/url] И вот список: 1) Расширить главный слайдер на всю ширину экрана. 2) Под слайдером добавить, через модуль (или другим способом) акции (товарные акции), то есть под слайдером должно показывать 3 блока (со ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $50
Здравствуйте, нужно сделать правки по сайту [url=http://vista-rattan.garcom.kz/]http://vista-rattan.garcom.kz/[/url] Более подробно в ТЗ (прикрепил) На все вопросы отвечу в телеграмеИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $40
Здравствуйте, нужно cверстать 1 страницу с PSD к готовому (действующему сайту) Подробности функционала верстки - при личной беседе с исполнителем, все в пределах разумного. Нужно сделать качественно, особое внимание будет уделено мобильной версии. Сайт на WordPress - [url=https://garcom.kz/]https://garcom.kz[/url] Страница которую ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $40
Всем доброго времени суток. Нужно заверстать страницу сайта который находится на Wordpress, подключать к wp не надо. Разместить весь контент в модальных окнах (19 модалок). Подключить минимальную анимацию блоков (верстка на буте). Оптимизировать все изображения, ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте нужно доработать (наш) или сделать с 0, согласно макету дизайна. Верстка практически готова, осталось сделать дополнительный функционал, а именно: 1) Изменить регистрацию/авторизацию (попап окно) 2) Изменить оформление заказа 3) Изменить карточку товара 4) Привести стили/шрифты к единому формату (согласно ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $25
Здравствуйте, нужно сделать дизайн (редизайн) главной страницы сайта для колледжа: [url=http://adiletcollege.kz/]http://adiletcollege.kz/[/url] Имеется желаемая структура (черновой вариант) - отправлю в "личку" выбранным исполнителям. Желаемые цвета: на усмотрение дизайнера, как вариант - голубой, нежно голубой цвет. Важно: Нужно [b]утвердить[/b] дизайн! Тогда ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, нужно интегрировать 1С Предприятие 8.1/8.2 с OpenCart (OcStore 2.3) Указывайте сроки и сумму (усредненную)Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $30
Всем доброго времени суток. Нужно заверстать страницу сайта который находится на Wordpress. Разместить весь контент (отправлю сегодня до 12:00 по мск) в модальных окнах (15 модалок). Подключить минимальную анимацию блоков (верстка на буте). Оптимизировать все ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $30
Доброго времени суток, нужно сделать [b]качественный дизайн[/b] лендинг страницы. Структура, логотип и текстовое наполнение имеется. Желаемые цвета: По логотипу и соответствующие им. Возможно придется сделать в 2 цветовых вариантах. Важно: Нужно [b]утвердить [/b]дизайн! Логотип - отправим в личку исполнителю Оплата: Без ...Завершен5 лет назад
- $20
Здравствуйте, необходимо дорисовать доп страницы, к текущему дизайну (прикрепил). Дизайн главной, элементы, кнопки и т.д. проработаны в Photoshop и утверждены. По факту требуется взять уже готовые дизайны элементов и собрать остальные страницы на основе сайта донора ...Завершен5 лет назад
- $60
Доброго времени суток, нам требуется в рамках движка OpenCart (OcStore 2.3): 1) Функционал можно в виде модуля, который позволит автоматически отправлять письма пользователям сайта, которые будучи авторизованными, добавляли в корзину товары, но не оформили заказ или ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $20
Здравствуйте требуется, нарисовать (в любом удобном формате, можно даже от руки карандашом), несколько эскизов и предоставить на утверждение, после чего cделать его в СorelDraw Что мы хотим: Логотип, на котором будут изображены глаза СОВЫ, для начала ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Доброго времени суток, нужно сделать правки для сайта [url=http://vista-rattan.garcom.kz/]http://vista-rattan.garcom.kz/[/url] Вот список того что нужно сделать: [b]Акции и предложения под слайдером[/b] [b]Слайдер на всю ширину экрана[/b] [b]При заказе "Вместе с этим товаром покупают"[/b] [b]Убрать лого "Гарком" в подвале сайта[/b] [b]В контактах сделать ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад