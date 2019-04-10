Faithfulll

Не сработались, дизайн не был утвержден. Никакого дизайнерского подхода, отсутствие вкуса. Пыталась сдать часть работы как весь проект.... По факту, обговаривали "Утвердить дизайн лендинга", нарисовала по готовой структуре, без дизайнерского подхода, пришлось кучи времени потратить на объяснения. Дизайн не был утвержден, так как пыталась сдать проект незавершенный, а именно без прорисовки модальных окон, это все равно что нарисовать дом, в котором должны быть окна и двери, а она нарисовала только "дом" и хотела за это 40$, хотя заявку подала на 30$ мотивируя тем, что Не хочет платить комиссию сайту....Задумайтесь....