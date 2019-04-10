Faithfulll

Вадим Faithfulll

 
32 годаКазахстан/Алматы
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Верстальщик
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработка сайта

    Требуется доработать сайт http://tisun0jf.beget.tech/. Необходимо создать парсер для данного сайта с сайта https://www.eurolab.ua или же с сайта https://doc.ua/. Парсить требуется симптомы, болезни, лекарства, а также чем занимается тот или иной врач (например гинеколог занимается тем-то). ...

    Laravel
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Переверстать главную на OpenCart

    Здравствуйте нужно переверстать главную страницу сайта [url=http://aryn.kz/]http://aryn.kz/[/url] По макету в прикрепленном файле, также подключить необходимый функционал. Оплата по факту (без предоплаты), прямым переводом на ЯД, Киви или на карту банка.

    OpenCart
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Переверстать сайт на OcStore

    $60

    Здравствуйте, нужно переверстать сайт [url=http://aryn.kz/]http://aryn.kz/[/url] Макеты в ТЗ (ТЗ прикрепил) Изменений по верстке не много, дизайн макетов разрабатывался на основе текущей верстки. Функционал стандартный в рамках движка OpenCart, возможно понадобиться установка модулей (на усмотрение исполнителя) Более подробно с исполнителем ...

    OpenCartocStore
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка+функционал для интернет магазин на OpenCart (OcStore)

    Здравствуйте, нужно данный сайт [url=http://aryn.kz/]http://aryn.kz/[/url] переверстать согласно Техническому Заданию  ( ТЗ - прикрепил файл) Также нужно добавить отсутствующий функционал, функционал согласно ТЗ  Тут кратное описание, все остальное смотрите в ТЗ: Верстка должна быть полностью адаптирована под большинство современных устройств (телефоны, планшеты, ноутбуки и ...

    OpenCartocStore
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн доп. страниц сайта

    Здравствуйте уважаемые дизайнеры, нужно нарисовать доп. страницы к готовому дизайну сайта (есть только главная страница). Также структура доп страниц имеется, нужно оформить элементы под стиль главной страницы. Вот список доп страниц которые нужно нарисовать: 1) Карточка ...

    Дизайн сайтаКарточки товаров
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Небольшие правки по сайту на OpenCart 2.1

    $50

    Здравствуйте, нужно внести правок по сайту [url=http://vista-rattan.garcom.kz/]http://vista-rattan.garcom.kz[/url] И вот список: 1) Расширить главный слайдер на всю ширину экрана. 2) Под слайдером добавить, через модуль (или другим способом) акции (товарные акции), то есть под слайдером должно показывать 3 блока (со ...

    OpenCartПравки на сайтПравки в верстке
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка 1 страницы на готовом сайте

    $40

    Здравствуйте, нужно cверстать 1 страницу с PSD к готовому (действующему сайту) Подробности функционала верстки - при личной беседе с исполнителем, все в пределах разумного. Нужно сделать качественно, особое внимание будет уделено мобильной версии. Сайт на WordPress - [url=https://garcom.kz/]https://garcom.kz[/url] Страница которую ...

    WordPressСайт на WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Верстка страницы сайта

    $40

    Всем доброго времени суток. Нужно заверстать страницу сайта который находится  на Wordpress, подключать к wp не надо. Разместить весь контент в модальных окнах (19 модалок). Подключить минимальную анимацию блоков (верстка на буте). Оптимизировать все изображения, ...

    WordPress
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка интернет магазина на OpenCart (OcStore 2.3)

    Здравствуйте нужно доработать (наш) или сделать с 0, согласно макету дизайна. Верстка практически готова, осталось сделать дополнительный функционал, а именно: 1) Изменить регистрацию/авторизацию (попап окно) 2) Изменить оформление заказа 3) Изменить карточку товара 4) Привести стили/шрифты к единому  формату (согласно ...

    OpenCartocStoreКарточки товаров
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн главной страницы сайта

    $25

    Здравствуйте, нужно сделать дизайн (редизайн) главной страницы сайта для колледжа: [url=http://adiletcollege.kz/]http://adiletcollege.kz/[/url] Имеется желаемая структура (черновой вариант) - отправлю в "личку" выбранным исполнителям. Желаемые цвета: на усмотрение дизайнера, как вариант - голубой, нежно голубой цвет. Важно: Нужно [b]утвердить[/b] дизайн! Тогда ...

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка страницы сайта на Wordpress

    $30

    Всем доброго времени суток. Нужно заверстать страницу сайта который находится  на Wordpress. Разместить весь контент (отправлю сегодня до 12:00 по мск) в модальных окнах (15 модалок). Подключить минимальную анимацию блоков (верстка на буте). Оптимизировать все ...

    WordPressСайт на WordPress
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    $30

    Доброго времени суток, нужно сделать [b]качественный дизайн[/b] лендинг страницы. Структура, логотип и текстовое наполнение имеется.  Желаемые цвета: По логотипу и соответствующие им. Возможно придется сделать в 2 цветовых вариантах. Важно: Нужно [b]утвердить [/b]дизайн! Логотип - отправим в личку исполнителю Оплата: Без ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн доп страниц сайта

    $20

    Здравствуйте, необходимо дорисовать доп страницы, к текущему дизайну (прикрепил). Дизайн главной, элементы, кнопки и т.д. проработаны в Photoshop и утверждены. По факту требуется взять уже готовые дизайны элементов и собрать остальные страницы на основе сайта донора ...

    PhotoshopКарточки товаров
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Функционал для OpenCart

    $60

    Доброго времени суток, нам требуется в рамках движка OpenCart (OcStore 2.3): 1) Функционал можно в виде модуля, который позволит автоматически отправлять письма пользователям сайта, которые будучи авторизованными, добавляли в корзину товары, но не оформили заказ или ...

    OpenCartocStore
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Логотип "Совиные глаза"

    $20

    Здравствуйте требуется, нарисовать (в любом удобном формате, можно даже от руки карандашом), несколько эскизов и предоставить на утверждение, после чего cделать его в СorelDraw Что мы хотим: Логотип, на котором будут изображены глаза СОВЫ, для начала ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Небольшие правки на OcStore

    Доброго времени суток, нужно сделать правки для сайта [url=http://vista-rattan.garcom.kz/]http://vista-rattan.garcom.kz/[/url] Вот список того что нужно сделать: [b]Акции и предложения под слайдером[/b] [b]Слайдер на всю ширину экрана[/b] [b]При заказе "Вместе с этим товаром покупают"[/b] [b]Убрать лого "Гарком" в подвале сайта[/b] [b]В контактах сделать ...

    ocStoreПравки на сайт
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад
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Отзывы фрилансеров
seoplisuk
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Сайт на WP с версткой - лэндинг
Всем рекомендую, задача 5 + , оплата 5+ !!!
Все отлично, исполнителем доволен!
Ответный отзыв
roy126
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Верстка 1 страницы на готовом сайте
Работу оплатил, советую
Верстка выполнена с учетом всех требований
Ответный отзыв
Lina_mavrina
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$30
2 балла
5 лет назад
Разработка дизайна сайта
Не рекомендую! Это Фейк, а не заказчик! Пытается на всем обмануть, обговаривается в начале работа и стоимость, в процессе они подкидывают вам ещё работу, а стоимость остаётся прежней. В первые тут сталкиваюсь с таким хамлом! Никто не связывайтесь пожалуйста с этим заказчиком, вам мой совет. Кидала
Не сработались, дизайн не был утвержден. Никакого дизайнерского подхода, отсутствие вкуса. Пыталась сдать часть работы как весь проект.... По факту, обговаривали "Утвердить дизайн лендинга", нарисовала по готовой структуре, без дизайнерского подхода, пришлось кучи времени потратить на объяснения. Дизайн не был утвержден, так как пыталась сдать проект незавершенный, а именно без прорисовки модальных окон, это все равно что нарисовать дом, в котором должны быть окна и двери, а она нарисовала только "дом" и хотела за это 40$, хотя заявку подала на 30$ мотивируя тем, что Не хочет платить комиссию сайту....Задумайтесь....
Ответный отзыв
Nasty_a_
Мазур 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$18
10 баллов
5 лет назад
Дизайн доп страниц сайта
Все супер! Рекомендую
Все отлично, Анастасия отлично справилась с задачей!
Ответный отзыв
Wolfina
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Логотип "Совиные глаза"
Вадим отличный заказчик! Все задачи были поставлены четко, быстрая обратная связь, оплата мгновенная! Рекомендую к сотрудничеству!)
Наталья молодец, хорошо знает свою работу, имеет хороший вкус. Сделала отличный логотип, который понравился всем)
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