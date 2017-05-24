rozo2010

Золотарев rozo2010

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Пишу статью для людей, которые выходят в ТОП поисковиков

Привет. Меня зовут Золотарев Роман. Мне в 2017 будет 32. 5 лет веду этот блог. Поменялось много целей и направлений. Но одно остается  в приоритете, я люблю структурировать информацию, и преподносить ее  в удобном для читателя виде. На данный момент, 24.05.2017, на блоге 599 статей. Писал их используя разные техники. Рерайт, копирайт, сео тексты, просто отзывы и личные мысли.

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    Нужно ускорить блог, zolotoi-roman.com т.е. - оптимизировать код шаблона - заменить тяжелые плагины кодом - предпринять все возможные меры, для ускорения ---Обязательно пришлите адреса блогов где вы ...

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    Закрыт
    12 лет назад