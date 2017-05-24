Пишу статью для людей, которые выходят в ТОП поисковиков

Привет. Меня зовут Золотарев Роман. Мне в 2017 будет 32. 5 лет веду этот блог. Поменялось много целей и направлений. Но одно остается в приоритете, я люблю структурировать информацию, и преподносить ее в удобном для читателя виде. На данный момент, 24.05.2017, на блоге 599 статей. Писал их используя разные техники. Рерайт, копирайт, сео тексты, просто отзывы и личные мысли.