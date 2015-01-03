rsemen7

Роман rsemen7

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Рерайтинг статьи

    Рерайтинг статьи строительной тематики http://stroimdelaem.ru/blok-xaus/ 100 рублей за статью Уникальность 100% по http://content-watch.ru/text/ Дальнейшее постоянное сотрудничество.

    Копирайтинг38 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайт 2000 знаков

    $2

    Тема: Недорогая недвижимость в Алании (Турция) Чётко структурированная статья 2000 знаков (без пробелов!,) с заголовком и подзаголовками. 50 рублей за 1000 знаков Для достойных копирайтеров постоянные заказы!

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Копирайтер

    $1000

    Здравствуйте, уважаемые копирайтеры! Предлагаем взаимовыгодное сотрудничество автору для наполнения контентом нескольких сайтов наших партнеров. Работы много, работа постоянная. Обьёмы работы - от 5000 знаков в день. Оплата 50 рублей ...

    Копирайтинг73 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

unit27
Анна 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Копирайт 2000 знаков
Рекомендую к сотрудничеству, как ответственного заказчика.
Качественно и быстро. Все бы так работали!
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