$2000
Выпуск токенов. Интеграция с API имеющегося wallet. Указать Ваш опыт разработки (можно писать в личку для доп информации)
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
8 лет назад
Выпуск токенов. Интеграция с API имеющегося wallet. Указать Ваш опыт разработки (можно писать в личку для доп информации)
Привет! Нужно написать модули для сайта на CodeIgniter Web Framework Рассматриваются программисты только из Москвы и Московской области. Опыт работы обязателен будьте готовы представить проекты работающие в сети. Если ...