Дизайнер-художник

Здравствуйте! Меня зовут Руленко Ирина Евгеньевна, рада приветствовать Вас на своем сайте! Здесь Вы можете немного узнать обо мне и ознакомиться с некоторыми моими работами. Живу и работаю в городе Барнаул, Алтайского края, но буду рада сотрудничать удаленно с заказчиками из разных городов.​ Я с детства любила рисовать! Получила образование в Алтайском государственном институте культуры и искусств по специальности руководитель студии декоративно-прикладного творчества с присвоением квалификации "художник-живописец" прошла повышение квалификации по курсу "графический дизайнер." ​ Получила средне-специальное образование по профессии "Мастер ландшафтного и садово-паркового строительства." ​ Являюсь признанным молодым художником Алтайского края, принимала участия в городских, краевых, межрегиональных и всероссийских выставках (Аз.Арт 2015, Аз.Арт 2017, Мастер и ученики, Пленер, Белый танец, Сибирские узоры, Выставка посвященная 80-летию Шукшина и др.)​Работаю в программах: CorelDraw, Adobe Photoshop, Pro100, 3dMax.Основные направления моей деятельности: