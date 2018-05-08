Здравствуйте! Меня зовут Руленко Ирина Евгеньевна, рада приветствовать Вас на своем сайте! Здесь Вы можете немного узнать обо мне и ознакомиться с некоторыми моими работами. Живу и работаю в городе Барнаул, Алтайского края, но буду рада сотрудничать удаленно с заказчиками из разных городов. Я с детства любила рисовать! Получила образование в Алтайском государственном институте культуры и искусств по специальности руководитель студии декоративно-прикладного творчества с присвоением квалификации "художник-живописец" прошла повышение квалификации по курсу "графический дизайнер." Получила средне-специальное образование по профессии "Мастер ландшафтного и садово-паркового строительства." Являюсь признанным молодым художником Алтайского края, принимала участия в городских, краевых, межрегиональных и всероссийских выставках (Аз.Арт 2015, Аз.Арт 2017, Мастер и ученики, Пленер, Белый танец, Сибирские узоры, Выставка посвященная 80-летию Шукшина и др.)Работаю в программах: CorelDraw, Adobe Photoshop, Pro100, 3dMax.Основные направления моей деятельности:
- разработка логотипа;
- дизайн полиграфической продукции (листовок, буклетов, плакатов, каталогов, визиток, модулей в СМИ и т.д.);
- дизайн наружной рекламы (лайтбоксов, баннерных перетяжек, сити-форматов, рекламы на транспорте);
- дизайн сувенирной продукции (календарей, открыток, подарочных пакетов, упаковки и т.д.)
- разработка интернет-баннеров.