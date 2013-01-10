Клименко Нина Андреевна, 1984 г.р.
2007 г. - Государственный Университет информатики и искусственного интеллекта, факультет философии и религиоведения.
На данный момент - аспирант кафедры философии Донецкого Национального Университета.
Выполняю студеческие работы по гуманитарным предметам: философские дисциплины, религиоведение, культурология, искусствоведение, логика, психология, педагогика, социология, политология, этика, эстетика, история Украины, России, Всемирная.
Опыт работы - более 2 лет. В базе - более 50 готовых работ.
Недорого, доступ к информационным ресурсам ведущих библиотек. Без использования бесплатных ресурсов интернет.
Отличное знание украинского и русского языков. Знание требований ВУЗов к оформлению работ.
Ответственность, творческий подход.
Расценки (приблизительные, точные зависят от темы, срочности работы и требований к ней):
Реферат - от 15 у.е. (15 - 18 листов)
Контрольная работа - 10 - 15 у.е. (15 - 18 листов)
Курсовая работа - от 30 у.е. (30 - 45 листов)
Дипломная работа - от 100 у.е. (до 90 листов).
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