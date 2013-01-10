Студенческие работы по гуманитарным предметам

Клименко Нина Андреевна, 1984 г.р.

2007 г. - Государственный Университет информатики и искусственного интеллекта, факультет философии и религиоведения.

На данный момент - аспирант кафедры философии Донецкого Национального Университета.

Выполняю студеческие работы по гуманитарным предметам: философские дисциплины, религиоведение, культурология, искусствоведение, логика, психология, педагогика, социология, политология, этика, эстетика, история Украины, России, Всемирная.

Опыт работы - более 2 лет. В базе - более 50 готовых работ.

Недорого, доступ к информационным ресурсам ведущих библиотек. Без использования бесплатных ресурсов интернет.

Отличное знание украинского и русского языков. Знание требований ВУЗов к оформлению работ.

Ответственность, творческий подход.

Расценки (приблизительные, точные зависят от темы, срочности работы и требований к ней):

Реферат - от 15 у.е. (15 - 18 листов)

Контрольная работа - 10 - 15 у.е. (15 - 18 листов)

Курсовая работа - от 30 у.е. (30 - 45 листов)

Дипломная работа - от 100 у.е. (до 90 листов).