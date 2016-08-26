Здравствуйте. 4 алиаса, нужно прикрепить к одному сайту админку, что бы бала доступна, только для домена который укажу в лс.
- $10Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. есть 4 алиаса, админка одна для всех, я меняю блоки на одном сайте они сдвигаются на всех. Нужно сделать так: что бы на 3 сайтах алиасах я мог менять блоки, они менялись, на всех этих сайтмах, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
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Здравствуйте. Нужно изменить тему по умолчанию для домена.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад
- $10
Здравствуйте Есть 4 сайта, новый шаблон отдельно для одного домена уже стоит, проблема в том что, когда пользователь вошел под своим логином и паролем, в профиле можно указывать какую тему он хочет выбрать, там указана старая ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Нужно прикрепить шаблон к сайту, подробней в лс.Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте Нужно прикрепить шаблон для алиаса, что бы показывался новый шаблон только для него.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Один главный домен к нему подключены 3 алиаса, на всех сайтах одинаковый шаблон показывается, у меня есть новый шаблон, нужно сделать что бы на 3 сайтах показывался прежний шаблон, на 4 алиасе нужно применить новый ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Здравствуйте! Кто сделает авторизацию с пмощью соц.сетей как тут [url=http://bit-torrent.kiev.ua/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fkatushka.net%2Flogin.php]http://katushka.net/login.php[/url] Для движка http://bit-torrent.kiev.ua/ Скайп:Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Что нужно: 1)Наполнять сайт фильмами. (копипаст) 2)В день 5-10 фильмов. 3)Оформлены по шаблону. За 1 добавленный релиз 2 рубля Оплата на вебмонеу Оставить Скайп для Связи.Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад