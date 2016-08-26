Здравствуйте. есть 4 алиаса, админка одна для всех, я меняю блоки на одном сайте они сдвигаются на всех. Нужно сделать так: что бы на 3 сайтах алиасах я мог менять блоки, они менялись, на всех этих сайтмах, ...