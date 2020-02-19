ruslan_1985

требуется, настроить с нуля CMS Opencart. Необходимо: 1.Изменение дизайна стандартного шаблона в соответствии с концептом. 2.Настройка API в соответствие с новыми полями товаров.
Специалист
ITIL
VMware
Helpdesk
MS Exchange
Резервное копирование
Информационная безопасность
Обеспечение антивирусной защиты
Windows 7
Проектирование ЛВС
Формирование бюджета
Управление бюджетом
Руководство коллективом
Разработка технических заданий
LAN
САПР
Networking
Технические средства информационной защиты
Автоматизация технологических процессов
Материально-техническое обеспечение
Active Directory
Администрирование серверов Windows
Настройка DNS
Windows Server 2008 R2
Логистика
Организаторские навыки
Заключение договоров
Английский язык
Деловая коммуникация
Подбор персонала
Web Application Development
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- $200Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт4 года назад