ruslan_1985

Руслан ruslan_1985

 
38 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Специалист

ITIL

VMware

Helpdesk

MS Exchange

Резервное копирование

Информационная безопасность

Обеспечение антивирусной защиты

Windows 7

Проектирование ЛВС

Формирование бюджета

Управление бюджетом

Руководство коллективом

Разработка технических заданий

LAN

САПР

Networking

Технические средства информационной защиты

Автоматизация технологических процессов

Материально-техническое обеспечение

Active Directory

Администрирование серверов Windows

Настройка DNS

Windows Server 2008 R2

Логистика

Организаторские навыки

Заключение договоров

Английский язык

Деловая коммуникация

Подбор персонала

Web Application Development