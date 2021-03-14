ruswheel

Серим Керов ruswheel

 
37 летПольша/Варшава
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Парсер с обходом защиты datadome

    Ищу исполнителя специализирующегося на разработке краулеров\парсеров на playwright\puppeteer. Нужно переобходить около 30 миллионов ссылок на одном маркетплейсе в сутки. В качестве защиты от ботов сайт использует datadome, нужно решение для обхода. Если вы разрабатывали sneaker ботов ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад