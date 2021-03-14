Есть довольно сложное расширение для хрома, использующее компоненты VUE. Нужно внести косметические правки, ищем специалиста для периодических обновлений.
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
2 года назад
Есть довольно сложное расширение для хрома, использующее компоненты VUE. Нужно внести косметические правки, ищем специалиста для периодических обновлений.
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