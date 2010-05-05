rvjenya

Евгений Рвачев rvjenya

 
38 летУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Специалист в области компьютерной графики и руководитель студии "New Art".

- 3d моделирование

* Объектное

* Моделирование фурнитуры и мебели

* Разработка деталей интерьера

* Моделирование и разработка архитектуры и жилых комплексов

* 3d моделирование ландшафта местности

* Создание деталей экстерьера

* Разработка и проектирование выставочных стендов

- Визуализация

* Объектная визуализация

* Визуализация фурнитуры и мебели

* Визуализация архитектуры и жилых комплексов

* Визуализация ландшафта местности

* Разработка визуализации выставочных стендов

- Анимация

* Объектная анимация

* Анимация транспортных средств

* Сложных механических процессов

* Анимация персонажей и людей

* Анимация окружения (небо, солнце, море, деревья и др.)

- Выставочные стенды

- Архитектурные проекты (выполнение рабочих чертежей)

- Интерактивный дизайн

* WEB интерактива для интернет магазинов

* Объектная интерактива

- WEB

* Баннеры

* Flash animation

* Визитки (сайты)

* Интернет магазины

- Видео продукция

* Пост обработка анимации

* Редактирование и дополнение видео сегментов

* Спецэффекты (special effects)

- Презентации

* Любого уровня и отрасти

* Видео

* PowerPoint

FlashPowerPoint
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