Специалист в области компьютерной графики и руководитель студии "New Art".
- 3d моделирование
* Объектное
* Моделирование фурнитуры и мебели
* Разработка деталей интерьера
* Моделирование и разработка архитектуры и жилых комплексов
* 3d моделирование ландшафта местности
* Создание деталей экстерьера
* Разработка и проектирование выставочных стендов
- Визуализация
* Объектная визуализация
* Визуализация фурнитуры и мебели
* Визуализация архитектуры и жилых комплексов
* Визуализация ландшафта местности
* Разработка визуализации выставочных стендов
- Анимация
* Объектная анимация
* Анимация транспортных средств
* Сложных механических процессов
* Анимация персонажей и людей
* Анимация окружения (небо, солнце, море, деревья и др.)
- Выставочные стенды
- Архитектурные проекты (выполнение рабочих чертежей)
- Интерактивный дизайн
* WEB интерактива для интернет магазинов
* Объектная интерактива
- WEB
* Баннеры
* Flash animation
* Визитки (сайты)
* Интернет магазины
- Видео продукция
* Пост обработка анимации
* Редактирование и дополнение видео сегментов
* Спецэффекты (special effects)
- Презентации
* Любого уровня и отрасти
* Видео
* PowerPoint
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