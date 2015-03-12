Кроссбраузерная вёрстка, сайты под ключ

Кроссбраузерная валидная вёрстка (HTML5, CSS3) - блочная, фиксированная/резиновая/адаптивная

Создание шаблонов для CMS Joomla, UMI.cms.

Создание сайтов под ключ на основе CMS (Joomla, UMI.cms).

Ответственность, добросовестность и разум присутствуют в полной мере.

При необходимости есть кому делегировать задачи рисования дизайна и продвижения сайта.