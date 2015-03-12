Кроссбраузерная вёрстка, сайты под ключ
Кроссбраузерная валидная вёрстка (HTML5, CSS3) - блочная, фиксированная/резиновая/адаптивная
Создание шаблонов для CMS Joomla, UMI.cms.
Создание сайтов под ключ на основе CMS (Joomla, UMI.cms).
Ответственность, добросовестность и разум присутствуют в полной мере.
При необходимости есть кому делегировать задачи рисования дизайна и продвижения сайта.
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Портфолио
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HTML-верстка
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Сайты «под ключ»
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