rvvv88

Роман rvvv88

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Кроссбраузерная вёрстка, сайты под ключ

Кроссбраузерная валидная вёрстка (HTML5, CSS3) - блочная, фиксированная/резиновая/адаптивная

Создание шаблонов для CMS Joomla, UMI.cms.

Создание сайтов под ключ на основе CMS (Joomla, UMI.cms).

Ответственность, добросовестность и разум присутствуют в полной мере.

При необходимости есть кому делегировать задачи рисования дизайна и продвижения сайта.

HTMLJoomlaUMI.CMS
Портфолио
HTML-верстка
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от $5
от 1 дня
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 5 дней
нет рейтинга