Ищем человека для регулярных изменений по сайту на битриксе. Задача сейчас: поработать в админке битрикса и добавить новые разделы, чтобы редактор мог добавлять информацию. Сайт: http://nsk.jagannath.ru Нужно добавить разделы в левое меню: ...
- Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть несколько развивающихся проектов на битриксе, нужен человек, который разбирается в этой CMS и может выполнять достаточно простые задачи, например, создание новых разделов сайта, размещение или редактирование форм и т.п. Наполнения текстами задачи ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $200
Есть две идеи, для которых нужны посадочные страницы. Первая посвящена самокатам, вторая – разработке мобильных приложений. Полностью готовы макеты-прототипы интерфейса со всеми блоками-текстами, пришлю их заинтересованным исполнителям. Объемы каждого сайта ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Задача стоит такая. Есть сайт стройматериалов, если точнее - метизов и крепежа. Работает на WordPress. На сайте есть каталог изделий, в формате простой страницы. Нужно добавить на эти страницы возможность положить товар в «Корзину», ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $400
Приветствую! Мне нужен дизайн для приложения. Есть полностью проработанная логика и требования к функционалу, интерфейс и подробное ТЗ на дизайн. В приложении несколько картинок для знакомства с идеей. Суть приложения - раскраска по мотивам ...Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен12 лет назад