s_shinin

Сергей s_shinin

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Доработка сайта на Битриксе

    Ищем человека для регулярных изменений по сайту на битриксе. Задача сейчас: поработать в админке битрикса и добавить новые разделы, чтобы редактор мог добавлять информацию. Сайт: http://nsk.jagannath.ru Нужно добавить разделы в левое меню: ...

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ищем битрикс-программиста

    Есть несколько развивающихся проектов на битриксе, нужен человек, который разбирается в этой CMS и может выполнять достаточно простые задачи, например, создание новых разделов сайта, размещение или редактирование форм и т.п. Наполнения текстами задачи ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно сделать 2 сайта-одностраничника

    $200

    Есть две идеи, для которых нужны посадочные страницы. Первая посвящена самокатам, вторая – разработке мобильных приложений. Полностью готовы макеты-прототипы интерфейса со всеми блоками-текстами, пришлю их заинтересованным исполнителям. Объемы каждого сайта ...

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание аналога корзины для WP

    $100

    Задача стоит такая. Есть сайт стройматериалов, если точнее - метизов и крепежа. Работает на WordPress. На сайте есть каталог изделий, в формате простой страницы. Нужно добавить на эти страницы возможность положить товар в «Корзину», ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужен дизайн для приложения

    $400

    Приветствую! Мне нужен дизайн для приложения. Есть полностью проработанная логика и требования к функционалу, интерфейс и подробное ТЗ на дизайн. В приложении несколько картинок для знакомства с идеей. Суть приложения - раскраска по мотивам ...

    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

webdevise
Кисляк 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Создание аналога корзины для WP
WordPress
хороший заказчик
Прикрутили интернет-магазин к сайту на WP. Все сделали хорошо, уложились в сроки. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
marlboro_x
Кир 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$400
10 баллов
11 лет назад
Нужен дизайн для приложения
Все ок
Все отлично, работы по дизайну для приложения выполнены в срок, все получилось так, как мне было нужно.
Ответный отзыв