Необходимо сверстать несколько статей. Есть тексты в pdf и там же иллюстрации, из книжной формы надо сделать газетную (журнальную).
Верстка полиграфии2 исполнителя
Завершен
6 лет назад
Необходимо сверстать несколько статей. Есть тексты в pdf и там же иллюстрации, из книжной формы надо сделать газетную (журнальную).
Требуется расшифровать более десятка записей бесед 1-на-1. Тематика одна и та же, никаких специальных познаний не требуется для понимания беседы. Средняя длительность каждой записи - 1 час. Большой срочности нет. Первоначально хотелось бы попробовать с ...