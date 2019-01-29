sacharov

Роман sacharov

 
48 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка статей

    Необходимо сверстать несколько статей. Есть тексты в pdf и там же иллюстрации, из книжной формы надо сделать газетную (журнальную).

    Верстка полиграфии2 исполнителя
    Завершен
    6 лет назад

  • Транскрибация (расшифровка) аудио

    Требуется расшифровать более десятка записей бесед 1-на-1. Тематика одна и та же, никаких специальных познаний не требуется для понимания беседы. Средняя длительность каждой записи - 1 час. Большой срочности нет. Первоначально хотелось бы попробовать с ...

    Транскрибация79 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

daiyk
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$15
10 баллов
6 лет назад
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Роман хороший заказчик, все четко и оперативно. Предоплата и оплата мгновенная. Однозначно рекомендую!
Учитывал требования, выполнил работу точно и в срок.
Ответный отзыв
dmitryi1972vt
Дмитрий 
52 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
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Весьма хороший конкретный в постановке задачи Заказчик. Буду рад следующему взаимовыгодному сотрудничеству!
Дмитрий работает быстро, всегда на связи. Очень важно для срочных заказов. Опыт профессиональный сразу виден - понимал с полуслова, все сделал, как требовалось.
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