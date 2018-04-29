Транскрибация (расшифровка) аудио

Требуется расшифровать более десятка записей бесед 1-на-1. Тематика одна и та же, никаких специальных познаний не требуется для понимания беседы. Средняя длительность каждой записи - 1 час. Большой срочности нет. Первоначально хотелось бы попробовать с одной-двух записей, чтобы убедиться в качестве работы.

Прошу указывать предложения по стоимости и срокам (на одну запись).