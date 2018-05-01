Выписать текст с видео

Необходимо прослушать видео и выписать из них весь текст всего 110 видео. Дам блок на прослушку 1-2 людям.

Первый блок для представления

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От вас ожидается файл в ворде с текстом слово в слово разделенный и нормально оформленный.