Ручное копирование ссылок с сайта

Необходимо добавить субтитры к видео: - файл с видео - https://yadi.sk/i/CNu_1Oo53UL6es - файл с текстом для субтитров - добавить в субтитры надо текст из столбца с переводом на английский - https://yadi.sk/i/lmTUxqFW3UL6f2 Субтитры должны быть +- совпадать по времени с произношением ...