Ручное копирование ссылок с сайта

$15
ТранскрибацияЗавершен6 заявок191 просмотр
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На сайте http://www.yp.ru/ в строке поиска (сверху) последовательно перебрать города (начиная с буквы "Б") из выпадающего списка, копируя ссылки в любой из приложенных файлов. При добавлении ссылок в файл *.txt добавлять ссылки через знак табуляции " ﻿".

6 лет назад
smolokurov
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
nonard
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов
6 лет назад
$8
1 день
Не пришлось ничего дополнительно объяснять. Сделал все четко и быстро менее чем за час вместо установленного дня. Более того, внес дополнительные правки. Молодец!
Все отлично. Был рад сотрудничеству.
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