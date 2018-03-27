Необходимо добавить субтитры к видео:

- файл с видео - https://yadi.sk/i/CNu_1Oo53UL6es

- файл с текстом для субтитров - добавить в субтитры надо текст из столбца с переводом на английский - https://yadi.sk/i/lmTUxqFW3UL6f2

Субтитры должны быть +- совпадать по времени с произношением текста на русском.

В файле с переводом указано соответствие русского с английским.

Необходимо, чтобы субтитры были в отдельном файле, любого формата для субтитров, например srt.

Для создания такого файла можно использовать программу SubtitleEdit