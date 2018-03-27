Срочно требуется расшифровка видео

$1
ТранскрибацияЗакрыт50 заявок531 просмотр
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Срочная работа по транскрибации видео. Оплата 5р минута. Возьму несколько исполнителей. К работе надо приступить сейчас.

6 лет назад
transcribator
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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