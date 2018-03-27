Транскрибировать видео

ТранскрибацияЗакрытнет заявок101 просмотр
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Добрый день!

Вот видео https://goo.gl/9BGTRg

Надо транскрибировать в текст и прислать в редактируемом формате.

Идеально, если это будет гугл док.

6 лет назад
guest_15230361935421
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад