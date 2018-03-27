Транскрибировать видео

Транскрибация записи. Пожелания: грамотность. В заявках указывайте, пожалуйста, Ваши финансовые ожидания за расшифровку 1 минуты записи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Вот видео https://goo.gl/9BGTRg
Надо транскрибировать в текст и прислать в редактируемом формате.
Идеально, если это будет гугл док.
- Похожие заказы
- Транскрибация3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен транскрибатор для перевода аудиофайла длительностью один час. Оплата - только после проверки задания. Пишите свои цены на почту:Завершен6 лет назад
Нужно перевести аудиофайлы в текстовый формат. Оплата - 5 рублей за минуту.Транскрибация6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужна транскрипция 30 звонковТранскрибация63 заявкиЗакрыт6 лет назад
Транскрибировать/перевести в текст аудиоинтервью на 23 минуты с двумя ораторами. Разбивка на абзацы, указание оратора (оратор-1, оратор-2). Тайм-код каждые ~2-5 минут либо по смене темы диалога. https://yadi.sk/d/LBtXvLCh3U5yAxЗакрыт6 лет назад
Перевести видеофайл на английском языке в текстовый формат. Продолжительность записи 80 мин. Презентация, хорошее качество звука, британский вариант английского языка. Срочно.Транскрибация3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Имеется две записи судебного заседания. Необходимо перевести аудитекст в вордовский файл. прошу указать стоимость услуги и сроки исполнения. https://cloud.mail.ru/public/4J6v/LUhvxdpR8 https://cloud.mail.ru/public/3jtv/bYDSgiPvvТранскрибация21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется [u]срочная[/u] транскрибация аудиозаписи судебного заседания.Завершен6 лет назад
https://www.youtube.com/watch?v=UuTC5yqXMDc&feature=youtu.be&t=12m30s необходимо транскребировать видео пишите пожалуйста цену за всё видео и отдельно - за 1000 ЗБПЗавершен6 лет назад
- $250
Нужно расшифровать интервью 47 минут, отличное качество, за минуту 5 рублей. https://cloud.mail.ru/public/Jbd2/pbHev1P3xЗакрыт6 лет назад