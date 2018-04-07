Требуется перевести аудиофайл в текст

ТранскрибацияЗавершен14 заявок287 просмотров
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Нужен транскрибатор для перевода аудиофайла длительностью один час. Оплата -  только после проверки задания. Пишите свои цены на почту:

6 лет назад
djoker06032014
Марина 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
Aljonati
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
6 лет назад
$1
1 день
Алена выполнила транскрибацию качественно и в установленные сроки. С ней приятно работать.
Марина прекрасный заказчик! Приятное общение, четкое ТЗ, оплата мгновенная. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!)