Транскрибация

1,5 - 2-часовые видеозаписи мероприятий, где группа людей по очереди отвечает на вопросы ведущего (т.н. фокус-групповое интервью), требуется перевести в текст, раздаю по одной 4,25 грн/1000 знаков без пробелов (т.е. около 190-240 грн за час расшифрованного ...