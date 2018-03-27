Транскрибация записи. Пожелания: грамотность. В заявках указывайте, пожалуйста, Ваши финансовые ожидания за расшифровку 1 минуты записи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна транскрипция 30 звонков
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- Транскрибация3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Транскрибировать/перевести в текст аудиоинтервью на 23 минуты с двумя ораторами. Разбивка на абзацы, указание оратора (оратор-1, оратор-2). Тайм-код каждые ~2-5 минут либо по смене темы диалога. https://yadi.sk/d/LBtXvLCh3U5yAxЗакрыт6 лет назад
Перевести видеофайл на английском языке в текстовый формат. Продолжительность записи 80 мин. Презентация, хорошее качество звука, британский вариант английского языка. Срочно.Транскрибация3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Имеется две записи судебного заседания. Необходимо перевести аудитекст в вордовский файл. прошу указать стоимость услуги и сроки исполнения. https://cloud.mail.ru/public/4J6v/LUhvxdpR8 https://cloud.mail.ru/public/3jtv/bYDSgiPvvТранскрибация21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется [u]срочная[/u] транскрибация аудиозаписи судебного заседания.Завершен6 лет назад
https://www.youtube.com/watch?v=UuTC5yqXMDc&feature=youtu.be&t=12m30s необходимо транскребировать видео пишите пожалуйста цену за всё видео и отдельно - за 1000 ЗБПЗавершен6 лет назад
- $250
Нужно расшифровать интервью 47 минут, отличное качество, за минуту 5 рублей. https://cloud.mail.ru/public/Jbd2/pbHev1P3xЗакрыт6 лет назад
Транскриб видео. Длина 1 часЗавершен6 лет назад
Здравствуйте! Нужно расшифровать аудио совещание. Общий объем 3 часа 50 минут, буду распределять между несколькими фрилансерами. 9руб\мин. Если готовы работать, сколько сможете взять к 15:00 по моск. времени?Транскрибация4 исполнителяЗавершен6 лет назад
1,5 - 2-часовые видеозаписи мероприятий, где группа людей по очереди отвечает на вопросы ведущего (т.н. фокус-групповое интервью), требуется перевести в текст, раздаю по одной 4,25 грн/1000 знаков без пробелов (т.е. около 190-240 грн за час расшифрованного ...Завершен6 лет назад