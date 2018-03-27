Транскрибация аудио

ТранскрибацияЗакрыт6 заявок146 просмотров
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Нужно перевести аудиофайлы в текстовый формат. Оплата - 5 рублей за минуту. 

6 лет назад
djoker06032014
Марина 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад