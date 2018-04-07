Примем на постоянную работу транскрибаторов

Производится набор транскрибаторов с опытом и без опыта на постоянную работу. Бесплатное обучение. Работа посменно - по индивидуальному графику. Оплата сдельная от 5р/минуту. Еженедельная выплата зарплаты. В дальнейшем - повышение ставки, премиальные надбавки и карьерный рост. Постоянную занятость гарантируем. Для постоянных сотрудников возможна окладная часть.