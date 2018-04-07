Примем на постоянную работу транскрибаторов

$100
ТранскрибацияЗакрыт167 заявок1543 просмотра
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Производится набор транскрибаторов с опытом и без опыта на постоянную работу. Бесплатное обучение.  Работа посменно - по индивидуальному графику. Оплата сдельная от 5р/минуту.  Еженедельная выплата зарплаты. В дальнейшем - повышение ставки, премиальные надбавки и карьерный рост.  Постоянную занятость гарантируем. Для постоянных сотрудников возможна окладная часть. 

6 лет назад
transcribator
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад