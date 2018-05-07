transcribator

Производится набор транскрибаторов с опытом и без опыта на постоянную работу. Бесплатное обучение. Работа посменно - по индивидуальному графику. Оплата сдельная от 5р/минуту. Еженедельная выплата зарплаты. В дальнейшем - повышение ставки, премиальные надбавки и карьерный ...
- $100Транскрибация184 заявкиЗакрыт7 лет назад
Работа только для транскрибаторов с опытом. Нужно расшифровать 15 часов видеозаписей. До конца сегодняшнего дня. возьму несколько исполнителей по 30-40 минут. Цена 7 рублей за минуту видео. Приступить можно прямо сейчас.Транскрибация32 заявкиЗакрыт7 лет назад
СРОЧНО!!! требуются расшифровщики (транскрибаторы). Нужно расшифровать 10 часов видео в кратчайшие сроки. Возьму много исполнителей. Интервью. Качество отличное. Стоимость 7р/минута. Опыт работы обязателен!!!!Транскрибация26 заявокЗакрыт7 лет назад
Производится набор транскрибаторов с опытом и без опыта на постоянную работу. Бесплатное обучение. Работа посменно - по индивидуальному графику. Оплата сдельная от 5р/минуту. Еженедельная выплата зарплаты. В дальнейшем - повышение ставки, премиальные надбавки и карьерный ...Транскрибация173 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $1
Срочная работа по транскрибации видео. Оплата 5р минута. Возьму несколько исполнителей. К работе надо приступить сейчас.Транскрибация50 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Производится набор транскрибаторов с опытом и без опыта на постоянную работу. Бесплатное обучение. Работа посменно - по индивидуальному графику. Оплата сдельная от 5р/минуту. Еженедельная выплата зарплаты. В дальнейшем - повышение ставки, премиальные надбавки и карьерный ...Транскрибация167 заявокЗакрыт7 лет назад