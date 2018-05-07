transcribator

Работа только для транскрибаторов с опытом. Нужно расшифровать 15 часов видеозаписей. До конца сегодняшнего дня. возьму несколько исполнителей по 30-40 минут. Цена 7 рублей за минуту видео. Приступить можно прямо сейчас.