transcribator

Иван transcribator

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Примем расшифровщиков аудио на постоянную работу

    $100

    Производится набор транскрибаторов с опытом и без опыта на постоянную работу. Бесплатное обучение.  Работа посменно - по индивидуальному графику. Оплата сдельная от 5р/минуту.  Еженедельная выплата зарплаты. В дальнейшем - повышение ставки, премиальные надбавки и карьерный ...

    Транскрибация184 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Срочно нужно расшифровать видео

    Работа только для транскрибаторов с опытом. Нужно расшифровать 15 часов видеозаписей.  До конца сегодняшнего дня. возьму несколько исполнителей по 30-40 минут. Цена 7 рублей за минуту видео. Приступить можно прямо сейчас.

    Транскрибация32 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Транскрибация видео срочно!!

    СРОЧНО!!! требуются расшифровщики (транскрибаторы). Нужно расшифровать  10 часов видео в кратчайшие сроки. Возьму много исполнителей. Интервью. Качество отличное. Стоимость 7р/минута. Опыт работы обязателен!!!!

    Транскрибация26 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Транскрибаторы на постоянную работу

    Производится набор транскрибаторов с опытом и без опыта на постоянную работу. Бесплатное обучение.  Работа посменно - по индивидуальному графику. Оплата сдельная от 5р/минуту.  Еженедельная выплата зарплаты. В дальнейшем - повышение ставки, премиальные надбавки и карьерный ...

    Транскрибация173 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Примем на постоянную работу транскрибаторов

    $100

    Производится набор транскрибаторов с опытом и без опыта на постоянную работу. Бесплатное обучение.  Работа посменно - по индивидуальному графику. Оплата сдельная от 5р/минуту.  Еженедельная выплата зарплаты. В дальнейшем - повышение ставки, премиальные надбавки и карьерный ...

    Транскрибация167 заявок
    Закрыт
    7 лет назад