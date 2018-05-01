Транскрибирование шести интервью на русском

ТранскрибацияЗавершен20 заявок363 просмотра
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Имеется шесть интервью для транскрибации на русском языке. Опыт не требуется, нужно только приличные знания русского языка.

От исполнителя требуется:

1. Разбить речь на абзацы в соответствии с репликами;

2. Убрать слова паразиты;

3. Провести фактчекинг географических названий и фамилий (политиков).

Качество записей хорошее, длительность интервью:

1. 54.45 минуты 

2. 17.54  минуты

3. 35.22 минуты

4. 34.57 минуты

5. 37.19  минуты

6. 1 час 53. минуты (но там не все интервью, а выписать ответы на 10 вопросов, вопросы будут даны).

Бюджет: до 1500 рублей (25 долларов США). 

6 лет назад
manyasha1706
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Needow
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 часов назад
6 лет назад
$25
14 дней
Анастасия выполнила задание даже за несколько дней до поставленного дэдлайна, транскрибация была выполнена отлично.
Рекомендую Марию, как образцового заказчика. Задача поставлена четко, оплата моментальная. И хотелось бы отметить легкое общение и готовность ответить на вопросы всегда. Однозначно рекомендую!