Транскрибирование шести интервью на русском

Транскрибация записи. Пожелания: грамотность. В заявках указывайте, пожалуйста, Ваши финансовые ожидания за расшифровку 1 минуты записи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется шесть интервью для транскрибации на русском языке. Опыт не требуется, нужно только приличные знания русского языка.
От исполнителя требуется:
1. Разбить речь на абзацы в соответствии с репликами;
2. Убрать слова паразиты;
3. Провести фактчекинг географических названий и фамилий (политиков).
Качество записей хорошее, длительность интервью:
1. 54.45 минуты
2. 17.54 минуты
3. 35.22 минуты
4. 34.57 минуты
5. 37.19 минуты
6. 1 час 53. минуты (но там не все интервью, а выписать ответы на 10 вопросов, вопросы будут даны).
Бюджет: до 1500 рублей (25 долларов США).
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