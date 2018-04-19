Расшифровка конференции

ТранскрибацияЗавершен11 заявок374 просмотра
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Здравствуйте! Есть конференция в хорошем качестве, общей продолжительностью 4 часа, буду делить между фрилансерами. 9руб\мин. Срок к 16:00 завтра по моск. времени. Оплата Яндекс.кошелек, Вебмани, карта Сбербанка.

Если готовы работать, напишите, пожалуйста, сколько минут возьмете в работу.

6 лет назад
alisa_traumwelt
Алиса 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
39 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
grishina_dasha
Дарья 
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
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Алиса - очень обязательный и порядочный работодатель. Все было объяснено, ТЗ было четким и понятным. Все, кому представится возможность поработать с ней, разделят мое мнение, что все прошло хорошо и без изъянов.
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