Расшифровка конференции

Здравствуйте! Есть конференция в хорошем качестве, общей продолжительностью 4 часа, буду делить между фрилансерами. 9руб\мин. Срок к 16:00 завтра по моск. времени. Оплата Яндекс.кошелек, Вебмани, карта Сбербанка.

Если готовы работать, напишите, пожалуйста, сколько минут возьмете в работу.