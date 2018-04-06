Переводчик-транскрибатор

На сайте http://www.yp.ru/ в строке поиска (сверху) последовательно перебрать города (начиная с буквы "Б") из выпадающего списка, копируя ссылки в любой из приложенных файлов. При добавлении ссылок в файл *.txt добавлять ссылки через знак табуляции " ...
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Здравствуйте, сможете с диктофона в текст печатный перевести. Можно ваш номер
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