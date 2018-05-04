Транскрибация двух интервью

Нужно сделать транскрибацию видео с ютьюба 2 часа 22 минуты. срок завтра 02 мая к 15:00 400 рублей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется два интервью для транскрибации на русском языке. Опыт не требуется, нужно только приличные знания русского языка.
От исполнителя требуется:
1. Разбить речь на абзацы в соответствии с репликами;
2. Убрать слова паразиты;
3. Провести фактчекинг географических названий и фамилий (политиков).
Качество записей хорошее, длительность интервью:
1. 78.30 минут
2. 36 минут
Бюджет – 10 долларов США
Срок - до 4 мая
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