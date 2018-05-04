Транскрибация двух интервью

Имеется два интервью для транскрибации на русском языке. Опыт не требуется, нужно только приличные знания русского языка.

От исполнителя требуется:

1. Разбить речь на абзацы в соответствии с репликами;

2. Убрать слова паразиты;

3. Провести фактчекинг географических названий и фамилий (политиков).

Качество записей хорошее, длительность интервью:

1. 78.30 минут

2. 36 минут

Бюджет – 10 долларов США

Срок - до 4 мая