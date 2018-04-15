Перевод обучающего видео с русского на английский

$10
ТранскрибацияЗакрыт17 заявок327 просмотров
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Нужно сделать качественный перевод 15 обучающих видеороликов длительностью около 5 минут.  За примером видео - пишите в личные сообщения.

6 лет назад
vvalentrye
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
год назад
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