Транскрибировать аудио

ТранскрибацияЗавершен27 заявок455 просмотров
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Нужно транскрибировать  аудиофайл общей длиной около 5 часов на русском. Тематика лекции - нетрадиционная медицина. Некоторые термины могут быть на санскрите, но если вы ошибетесь в точном их написании - не беда. 99% русский текст, так что сложностей быть не должно.

6 лет назад
ottofotto
Мария 
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
Asasin232
35 летТаиланд
7 лет в сервисе
Был
3 дня назад
6 лет назад
$30
4 дня
Обратилась к Андрею по поводу транскрибации аудио, все сделал четко, в срок, в очень хорошем формате. Рекомендую всем, кому могут понадобиться такие же услуги.
От сотрудничества с Марией у меня только положительные впечатления! Четкое и понятное ТЗ, всегда находится на связи, быстрая оплата сделки. Спасибо за заказ!
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