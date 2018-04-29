Транскрибировать аудио

Нужно транскрибировать аудиофайл общей длиной около 5 часов на русском. Тематика лекции - нетрадиционная медицина. Некоторые термины могут быть на санскрите, но если вы ошибетесь в точном их написании - не беда. 99% русский текст, так что сложностей быть не должно.