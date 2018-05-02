Транскрибация видео

Работала с Анастасией впервые, и осталась очень довольна результатом! Задача была сложная: транскрибировать видео с нон-стоп интервью 30 человек (2,5 часа видео), это осложнялось очень тихим голосом ведущего, задающего вопросы, поэтому выполнение данной задачи было возможно только путем ручной транскрибации. За 1 день задача была выполнена в обговоренные мною сроки, транскрибация оформлена красиво, в нужном формате. Очень рекомендую данного специалиста, и сама буду обращаться за повторными заказами к ней. До Анастасии пыталась на данном сервисе найти специалиста, но он подвел меня, так как заказ был реально сложным, а сроки сдачи работ - сжатыми. Благодарю Анастасию за проявленную ответственность и инициативу. Всем ее рекомендую!