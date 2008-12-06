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Александр Садаков sadakov1sadakov1
57 летРоссия/Нижний Новгород
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
- $550Копирайтинг28 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Необходимо написать интересный отзыв на любую тему, но, предпочтительные темы - автомобили, бытовая техника, лекарства. Требование к отзыву : -уникальность -наличие подзаголовков и четкая структура -количество знаков - от 2000 зн.Копирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $1000
Сайту www.domsovetof.ru требуются на удаленную работу внештатные авторы статей. Мы видим наш проект, как поистине народную энциклопедию полезных советов, поэтому нам необходима Ваша помощь по наполнению сайта информацией, практическими рекомендациями и статьями, в которых ...Копирайтинг69 заявокЗакрыт15 лет назад