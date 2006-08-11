Нужно за 6 месяцев сайт поднять как минимум в первую 20-ку в yandex, rambler, mail.ru. Ключевые слова - автоматические ворота, рольставни. Жду ваши расценки. Должен быть опыт в раскрутке, а именно проекты в ...
- Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт17 лет назад
- $300
Нужен программист для удаленой работы. Работа будет заключатся в дописании модулей под каждый проект. У нас есть своя админка, но для кадого заказа нужно дописывать модули или подстраивать ее. Нужен программист который будет этим заниматся. ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт17 лет назад
Нашей web-студии нужен для удаленной работы web-дизайнер. Интересуеют не высокие цены. Нам нужен на постоянную работу уаделнный сотрудник. Интересуют цены и ваше портфолио.Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $30
Нужно сделать анимированое флеш-меню, при наведении что-бы были какие-то эфекты и звук. Также нужно будет вставить этот флеш в html, сам сайт уже нарезан.Веб-программирование19 заявокЗакрыт17 лет назад
- $900
Создание портала, смотрите ТЗ. Принимаются разработчики только которые уже писали что-то подобное, какие-то серезные порталы.Веб-программирование22 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $80
Нужно разработать сайт с админкой (CMS). На сайте 6 ссылок, на 5 из них должно просто добавляется текст с админки. 6-тая это каталог товаров, должна быть также возможность добавлять и удалять товар. Дизайн делать не ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт17 лет назад
- $60
На старом сайте нужно сменить дизайн, сам дизайн разрабатывать не нужно, он уже есть, нужно просто поменять, еще нужно доделать админку что бы добалялся текст на все страницы. Сделать флеш-меню (это не обязательно).Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт17 лет назад