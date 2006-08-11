sailes

Гость sailes

 
NaN летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Раскрутка сайта

    Нужно за 6 месяцев сайт поднять как минимум в первую 20-ку в yandex, rambler, mail.ru. Ключевые слова - автоматические ворота, рольставни. Жду ваши расценки. Должен быть опыт в раскрутке, а именно проекты в ...

    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написание модулей

    $300

    Нужен программист для удаленой работы. Работа будет заключатся в дописании модулей под каждый проект. У нас есть своя админка, но для кадого заказа нужно дописывать модули или подстраивать ее. Нужен программист который будет этим заниматся. ...

    PHPMySQLHTMLCSS
    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен web-дизайнер

    Нашей web-студии нужен для удаленной работы web-дизайнер. Интересуеют не высокие цены. Нам нужен на постоянную работу уаделнный сотрудник. Интересуют цены и ваше портфолио.

    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Флеш-меню

    $30

    Нужно сделать анимированое флеш-меню, при наведении что-бы были какие-то эфекты и звук. Также нужно будет вставить этот флеш в html, сам сайт уже нарезан.

    HTML
    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание сайта с каталогом.

    $80

    Нужно разработать сайт с админкой (CMS). На сайте 6 ссылок, на 5 из них должно просто добавляется текст с админки. 6-тая это каталог товаров, должна быть также возможность добавлять и удалять товар. Дизайн делать не ...

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Смена дизайна и модернизация админки

    $60

    На старом сайте нужно сменить дизайн, сам дизайн разрабатывать не нужно, он уже есть, нужно просто поменять, еще нужно доделать админку что бы добалялся текст на все страницы. Сделать флеш-меню (это не обязательно).

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад